"Наша история должна стать фактором консолидации нации". Президент Казахстана выступил на заседании Национального курултая

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в городе Атырау прошло третье заседание Национального курултая – созданной в 2022 году диалоговой площадки, в состав которой вошло больше сотни общественных деятелей, ученых, представителей сферы образования и культуры.