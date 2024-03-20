"Наша история должна стать фактором консолидации нации". Президент Казахстана выступил на заседании Национального курултая

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в городе Атырау прошло третье заседание Национального курултая – созданной в 2022 году диалоговой площадки, в состав которой вошло больше сотни общественных деятелей, ученых, представителей сферы образования и культуры.
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