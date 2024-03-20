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"Наша история должна стать фактором консолидации нации". Президент Казахстана выступил на заседании Национального курултая

"Наша история должна стать фактором консолидации нации". Президент Казахстана выступил на заседании Национального курултая

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в городе Атырау прошло третье заседание Национального курултая – созданной в 2022 году диалоговой площадки, в состав которой вошло больше сотни общественных деятелей, ученых, представителей сферы образования и культуры.

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Комментарии
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Е Пронина
позор казахам переписывающим историю в учебниках и травлю русских))
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