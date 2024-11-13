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Голикова отметила высокий уровень трудоустройства участников СВО в Тульской области

Голикова отметила высокий уровень трудоустройства участников СВО в Тульской области

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Тульская область – в числе российских регионов, где наблюдается высокий уровень трудоустройства участников спецоперации, сообщается на сайте правительства страны.

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