Mash: американские силовики захватили корабль с русским экипажем

Военнослужащие испанских ВМС совместно с агентами Федерального бюро расследований США провели операцию в нейтральных водах у побережья Португалии, в ходе которой высадились на контейнеровоз Baltic Summer и задержали российских моряков.
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