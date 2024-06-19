Часть Севастополя останется без воды 19 июня

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в среду.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 13:00 улица Междурядная; улица Подольцева, 1-129.
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