Toyota RAV4 оказался далеко не самым лучшим кроссовером по долговечности

Toyota RAV4 считается отличным кроссовером, который выбирают покупатели по всему миру. Машина зарекомендовала себя как очень надежная, а также хорошо оснащенная, но если верить недавнему исследованию «iSeeCars», автомобиль далеко не идеален, если взглянуть на его долговечность.