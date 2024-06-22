Toyota RAV4 оказался далеко не самым лучшим кроссовером по долговечности

Toyota RAV4 считается отличным кроссовером, который выбирают покупатели по всему миру. Машина зарекомендовала себя как очень надежная, а также хорошо оснащенная, но если верить недавнему исследованию «iSeeCars», автомобиль далеко не идеален, если взглянуть на его долговечность.
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