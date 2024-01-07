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СМИ узнали о тайной госпитализации министра обороны США — Пентагон скрывал эти данные три дня

СМИ узнали о тайной госпитализации министра обороны США — Пентагон скрывал эти данные три дня

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован, но об этом не знали в Белом доме. Информация держалась в секрете в течение трех дней, пишет Politico, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

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