39 медалей завоевали крымские тхэквондисты на Чемпионате ЮФО

По информации пресс-службы министерства спорта РК, в Чемпионате и Первенстве южного федерального округа приняли участие 500 спортсменов из 15 команд регионов страны, из которых 55 спортсменов было из Крыма.
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