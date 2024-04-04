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Крымское информационное агентство

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39 медалей завоевали крымские тхэквондисты на Чемпионате ЮФО

39 медалей завоевали крымские тхэквондисты на Чемпионате ЮФО

По информации пресс-службы министерства спорта РК, в Чемпионате и Первенстве южного федерального округа приняли участие 500 спортсменов из 15 команд регионов страны, из которых 55 спортсменов было из Крыма.

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