Россиян предупредили о предстоящем росте мошенничества с помощью ИИ

Появление передовых ИИ-моделей, таких как китайская OmniHuman-1, которые способны создавать реалистичные видеозаписи, может привести к увеличению количества кибератак с использованием дипфейков, создаваемых в режиме реального времени.
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