Суббота, вечер 23:00, женщина пишет своему врачу. Обычно либо в связи с беременностью, либо на тему лишнего веса.
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Суббота, вечер 23:00, женщина пишет своему врачу. Обычно либо в связи с беременностью, либо на тему лишнего веса.