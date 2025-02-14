Военный медик из ЯНАО получила медаль «За самоотверженность и профессионализм»

Медицинский работник из Ноябрьска Алия Мустафина получила медаль «За самоотверженность и профессионализм», которая вручается за спасение жизни бойцов СВО и помощь гражданскому населению Луганской и Донецкой народных республик.
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