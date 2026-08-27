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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Аршавин: «Зенит» получил оплеуху от главного конкурента, но на титул у него чуть больше шансов. Хотя состав у нас не самый глубокий – у «Краснодара» и «Спартака» больше вариативности»

Бывший игрок «Зенита»  Андрей Аршавин , несмотря на поражение от «Спартака» (0:2) в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ , считает петербуржцев фаворитами в борьбе за чемпионский титул.

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