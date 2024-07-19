Инвестиционные проекты более чем на 2 млрд рублей одобрены в Новосибирской области

Первый – проект реконструкции АО «Птицефабрика Чикская». Как отметил Андрей Травников, проект уже практически наполовину реализован, и что самое важное – его реализация проходит без снижения объёмов производства птицефабрики.
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