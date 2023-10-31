Bloodborne Kart наконец получила дату выхода на ПК Неофициальная студия FanSoftware во г...

Bloodborne Kart наконец получила дату выхода на ПКНеофициальная студия FanSoftware во главе с программистом Лилит Вальтер (Lilith Walther) раскрыла дату выхода своей гоночной аркады Bloodborne Kart, создающейся по мотивам готического экшена Bloodborne от FromSoftware.