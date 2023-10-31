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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bloodborne Kart наконец получила дату выхода на ПК Неофициальная студия FanSoftware во г...

Bloodborne Kart наконец получила дату выхода на ПК Неофициальная студия FanSoftware во г...

Bloodborne Kart наконец получила дату выхода на ПКНеофициальная студия FanSoftware во главе с программистом Лилит Вальтер (Lilith Walther) раскрыла дату выхода своей гоночной аркады Bloodborne Kart, создающейся по мотивам готического экшена Bloodborne от FromSoftware.

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