Bloodborne Kart наконец получила дату выхода на ПК Неофициальная студия FanSoftware во г...

Bloodborne Kart наконец получила дату выхода на ПКНеофициальная студия FanSoftware во главе с программистом Лилит Вальтер (Lilith Walther) раскрыла дату выхода своей гоночной аркады Bloodborne Kart, создающейся по мотивам готического экшена Bloodborne от FromSoftware.
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