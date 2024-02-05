Свекор всю жизнь пьянствовал, а теперь он чуть ли не святой и его надо жалеть

Майя Maja

У нас был большой друг семьи. Мужа друг. Они с ним и лётное вместе закончили и не одну горячую прошли, потом в испытатели ушли. Так вот друг умер от рака печени в неполных 50 У него осталась жена и двое сыновей-подростков на тот момент.. И я помню как он перед смертью говорил печально, что не понимает ( так и говорил с печальным юмором " вот в чем Божественная фишка?) почему лежащие с ним в больнице отпетые алкоголики и старше по возрасту, которые всю жизнь бухали и соответственно печень с гепатитами и раком, Ну тут все понятно, почему. А вот у него, потому, что выполняя свой долг перед Родиной облучился, бывало пил грязную воду в этих командировках и подцепил эту дрянь, которую годами не могли выявить? А ведь спиртным не увлекался никогда, профессии не позволяла, работа. Из спортивного , красивого, здорового человека за пару лет превратился в старика. Это было горе для всех нас!