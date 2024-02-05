ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    для некоторых Le secret de Polichinelle  давно раскрыт)))Связываю штамп в ...
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Свекор всю жизнь пьянствовал, а теперь он чуть ли не святой и его надо жалеть

Свекор всю жизнь пьянствовал, а теперь он чуть ли не святой и его надо жалеть

Мужу сказала, что больше я в дом его родителей ни ногой. Столько лет уже на этот спектакль смотрю.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Хуже ,вроде и нет ,ситуации. Есть.Равнодушие.
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10 час.
Майя Maja
Ужас жить такой скотской жизнью, небо коптить, да еще людей родных затаскивать в это болото. А невестка все что могла, сделала. Выбор свекру Бог давал и не один раз. Не оценил - теперь вот мается пусть с женой вместе (одна сатана).
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8 час.
Майя Maja
У нас был большой друг семьи. Мужа друг. Они с ним и лётное вместе закончили и не одну горячую прошли, потом в испытатели ушли. Так вот друг умер от рака печени в неполных 50 У него осталась жена и двое сыновей-подростков на тот момент.. И я помню как он перед смертью говорил печально, что не понимает ( так и говорил с печальным юмором &quot; вот в чем Божественная фишка?) почему лежащие с ним в больнице отпетые алкоголики и старше по возрасту, которые всю жизнь бухали и соответственно печень с гепатитами и раком, Ну тут все понятно, почему. А вот у него, потому, что выполняя свой долг перед Родиной облучился, бывало пил грязную воду в этих командировках и подцепил эту дрянь, которую годами не могли выявить? А ведь спиртным не увлекался никогда, профессии не позволяла, работа. Из спортивного , красивого, здорового человека за пару лет превратился в старика.  Это было горе для всех нас!
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8 час.

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