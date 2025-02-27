Движение ограничили на трассах в Мангистау

В “КазАвтоЖол” сообщили об ограничении движения в Мангистауской области, передает inAktau.kz. 27 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового транспорта на следующих автодорогах: - автодорога «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 718-786 (г.