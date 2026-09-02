Липецкой суд прекратил банкротство «Стальсоюза» из-за спора с налоговиками

Суд отказал налоговикам в банкротстве «Стальсоюза» из-за задолженности в 156,7 млн рублей, так как ФНС не соблюла порядок взыскания налогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
- В РФ исследуют пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым