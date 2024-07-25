"Мечта Шойгу – всех сохранить во власти". Инсайд о команде экс-министра обороны поднял вопрос о "чёрной метке"

Сегодня 421 прочитал Недавний инсайд о том, что экс-министру обороны России Сергею Шойгу удалось протащить в Совбез некоторых подчинённых, поднял важный вопрос – многие политологи считают, что есть некая "чёрная метка".
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