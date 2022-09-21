Киев наращивает террор на подконтрольных ему территориях

Киевский режим прибегает ко все более страшным и варварским формам запугивания и террора, заявил президент России Владимир Путин 21 сентября в рамках обращения по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Киевский режим прибегает ко все более страшным и варварским формам запугивания и террора, заявил президент России Владимир Путин 21 сентября в рамках обращения по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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