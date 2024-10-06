📅 Календарь православных праздников с 7 по 13 октября 2024 года На неделе 7–13 октября 2024 года отмечается Покровская родительская суббота (12 октября).
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📅 Календарь православных праздников с 7 по 13 октября 2024 года На неделе 7–13 октября 2024 года отмечается Покровская родительская суббота (12 октября).