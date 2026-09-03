Разрешение на работу: кому и зачем нужно

Не каждый иностранный гражданин имеет понятие о том, что такое разрешение на работу, в каких случаях оно необходимо, каким образом на законных основаниях его оформить и т.
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