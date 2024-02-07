В МИД РФ сообщили о начале подготовки к «Интервидению»

МИД России помогает организаторам «Интервидения» налаживать международные контакты, сообщил 7 февраля директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям ведомства Александр Алимов.
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