Humane представила «заменитель смартфона» AI Pin. Это элемент умной одежды в виде клипсы

Стартап Humane презентовал AI Pin — девайс получил процессор Snapdragon, сверхширокоугольную камеру, датчики света и глубины, а также лазерный проекторРазработчики позиционируют AI Pin как устройство на смену привычным смартфонам.
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