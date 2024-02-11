Стартовые продажи Helldivers 2 от Sony составили около 1 миллиона копий, онлайн в Steam продолжает растиНесмотря на некоторые технические проблемы на старте, Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios демонстрирует отличные результаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)