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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стартовые продажи Helldivers 2 от Sony составили около 1 миллиона копий, онлайн в Steam ...

Стартовые продажи Helldivers 2 от Sony составили около 1 миллиона копий, онлайн в Steam ...

Стартовые продажи Helldivers 2 от Sony составили около 1 миллиона копий, онлайн в Steam продолжает растиНесмотря на некоторые технические проблемы на старте, Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios демонстрирует отличные результаты.

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