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Неназванный производитель смартфонов уже тестирует 50-мегапиксельный датчик изображения Sony формата 1/1,1 дюйма

Неназванный производитель смартфонов уже тестирует 50-мегапиксельный датчик изображения Sony формата 1/1,1 дюйма

В сети появились сведения о том, что Sony предоставила образцы нового датчика изображения разрешением 50 Мп неназванному производителю смартфонов.

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