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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина и Гауфф сыграют в полуфинале US Open. У них ничья в личных встречах

Елена Рыбакина  и Коко Гауфф встретятся в полуфинале US Open .  Баланс их личных встреч в основном туре – 1:1.

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