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Царьград

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Кемерово: найдено два чучела сиамских крокодилов с жемчугом

Кемерово: найдено два чучела сиамских крокодилов с жемчугом

В аэропорту Новокузнецка у 44-летнего русского, прилетевшего из Вьетнама, изъяли два чучела редких сиамских крокодилов с жемчужинами.

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