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Польша собирается выделить более $370 млн на укрепление границы с Белоруссией

Власти Польши хотят выделить более 370 млн долларов на укрепление возведенного в 2022 году на границе с Белоруссией заграждения, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала TVN24.

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