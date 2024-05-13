Польша собирается выделить более $370 млн на укрепление границы с Белоруссией

Власти Польши хотят выделить более 370 млн долларов на укрепление возведенного в 2022 году на границе с Белоруссией заграждения, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала TVN24.
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