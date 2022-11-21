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Стримера Мэддисона выгнали из Сербии фанаты «Црвены Звезды». На сборы дали «несколько дней»

Стример Илья «Maddyson» Давыдов прокомментировал недавнюю цитату Юрия Хованского. Розыгрыш денег на Steam! Подпишись на нашу телегу игр «Хован сказал про мое состояние, и теперь мне пишут каждый день «спасибо за детство» и так далее.

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