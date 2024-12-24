Ближний бой: российские бойцы штурмуют позиции врага (ВИДЕО)

«Русская Весна» представляет вашему вниманию архивные героические кадры ближнего боя. Наши штурмовики при корректировке дрона с воздуха атаковали окопы ВСУ и в ближнем бою, ликвидировали боевиков и взяли под контроль позиции.
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