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Семь жителей Сахалина стали жертвами интернет-мошенников за выходные

Семь жителей Сахалина стали жертвами интернет-мошенников за выходные

За выходные семеро жителей Сахалинской области стали жертвами интернет-мошенников. Злоумышленники использовали различные предлоги, в том числе замену электросчетчиков, продление контрактов на мобильную связь и даже выдачу микрозаймов и займов.

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