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«Это мой шрам». Тухель признал свои ошибки в четвертьфинале ЧМ-2026 с Аргентиной

«Это мой шрам». Тухель признал свои ошибки в четвертьфинале ЧМ-2026 с Аргентиной

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал критику в свой адрес после поражения от сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира.

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