Театр абсурда

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Норвежцы назвали самый гибельный район СВО. И это не Работино

Норвежцы назвали самый гибельный район СВО. И это не Работино

Норвежское издание Aftenposten отправило своих корреспондентов на передовую СВО. И те выяснили, какой участок фронта оказался самым гибельным для украинской армии.

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Комментарии
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Андрей
нашим парням не позавидуешь  такой вонью дышать ,но почему то смердящих   хохлов не жалко...
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1 д.
Владимир Алтайцев
Кто  мешает нашим войскам  отойти  на некоторое  время  назад из этого леса. и стереть его с лица  земли  Калибрами?
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12 час.
VZ
VLADIMIR Zhidkov
А где обещанные удары по украинской армии кассетными боеприпасами? Опять только сплошная говорильня! Владимир.
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8 час.

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