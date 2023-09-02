Норвежское издание Aftenposten отправило своих корреспондентов на передовую СВО. И те выяснили, какой участок фронта оказался самым гибельным для украинской армии.
Норвежцы назвали самый гибельный район СВО. И это не Работино
Комментарии
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Андрей
нашим парням не позавидуешь такой вонью дышать ,но почему то смердящих хохлов не жалко...
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1 д.
Владимир Алтайцев
Кто мешает нашим войскам отойти на некоторое время назад из этого леса. и стереть его с лица земли Калибрами?
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12 час.
VZ
VLADIMIR Zhidkov
А где обещанные удары по украинской армии кассетными боеприпасами? Опять только сплошная говорильня! Владимир.
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8 час.
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