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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ральф Шумахер: «В Монце пилоты «Феррари» поставили собственные интересы выше команды. С этим нужно заканчивать»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что руководству «Феррари» нужно добиться от Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона командной работы.

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