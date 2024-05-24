Осуждены четверо украинских военнослужащих за покушение на убийство двух мирных граждан в Мариуполе

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику службы радиационной, химической и биологической защиты 37 отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегу Колмычевскому, гранатомётчику данного подразделения Дмитрию Добровольскому, наводчику станкового противотанкового взвода роты огневой поддержки Александру Ромашину и водителю личного состава зенитно-ракетного взвода указанного батальона Владиславу Кулыку.
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