Мировое обозрение

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EVGA показала материнскую плату X570 DARK для экстремального разгона AMD Ryzen

EVGA показала материнскую плату X570 DARK для экстремального разгона AMD Ryzen

Компания EVGA показала свою первую материнскую плату на чипсете AMD X570. Новинку серии DARK сложно назвать обычной, потому что каждая её деталь говорит об обратном.

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