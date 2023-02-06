Бастрыкин потребовал доложить о причинах травмирования гимназиста на уроке труда в Волхове

Подросток получил переломы пальцев и разрыв сухожилий при работе с циркулярной пилой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по результатам проверки факта травмирования гимназиста на уроке труда в Волхове.
Подросток получил переломы пальцев и разрыв сухожилий при работе с циркулярной пилой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по результатам проверки факта травмирования гимназиста на уроке труда в Волхове.
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