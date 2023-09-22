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А вспоминала Украина про ООН, когда послала 5000 солдат в Ирак?

А вспоминала Украина про ООН, когда послала 5000 солдат в Ирак?

Когда Зеленский с трибуны ООН сейчас кричал об агрессии и оккупантах, в другой стране, в Ираке, по-видимому, недоумевали.

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Комментарии
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Алина Белова
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14 час.
ВС
Виктор Сидорчук
Напомните нам, фактически под руководством какой страны был тогда Ирак?
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12 час.
Maxim Yushkin
😎 Это- смотря кто судит... Дж. Вашингтон, с точки зрения Великобритании,- однозначно заслуживал повешенья! А с современной точки зрения, нехилый срок за рабовладение! 😉
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11 час.

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