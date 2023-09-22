Когда Зеленский с трибуны ООН сейчас кричал об агрессии и оккупантах, в другой стране, в Ираке, по-видимому, недоумевали.
А вспоминала Украина про ООН, когда послала 5000 солдат в Ирак?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Ответить
14 час.
ВС
Виктор Сидорчук
Напомните нам, фактически под руководством какой страны был тогда Ирак?
Ответить
12 час.
Maxim Yushkin
😎 Это- смотря кто судит... Дж. Вашингтон, с точки зрения Великобритании,- однозначно заслуживал повешенья! А с современной точки зрения, нехилый срок за рабовладение! 😉
Ответить
11 час.
Свежие комментарии