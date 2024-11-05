Илон Маск поразил Джо Рогана своим рейтингом в Diablo 4

Миллиардер Илон Маск удивил ведущего Джо Рогана и слушателей его знаменитого подкаста The Joe Rogan Experience, рассказав о том, что не просто любит играть в Diablo 4, но входит в таблицу игроков-лидеров Pit на Helltides.
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