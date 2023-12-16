Легендарный Шлеменко нокаутировал Илича в 1-м раунде и отомстил за самое быстрое поражение в карьере

В Екатеринбурге завершился масштабный турнир RCC 117. В главном поединке вечера российский боец Александр Шлеменко взял реванш у серба Александра Илича, который летом 2022 года нанес ему самое быстрое поражение в карьере — за 22 секунды.
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