Информация о состоянии аварийности на территории Ивановской области за прошедшие сутки

В Гаврилов-Посадском районе в 15-05 на 39-ом километре автодороги «Тейково-Г.Посад» 21-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Рио», выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновения с движущимися во встречном направлении автомобилем «Ниссан Примьера», под управлением 50-летнего мужчины и автомобилем «Тойота Камри», под управлением 30-летнего мужчины, после автомобиль «Тойота» совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.