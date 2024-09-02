Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Террористы-смертники.Йеменские хуситы ...
  • Сергей Иванов
    Пипец. Корова.Россиянка Шнайдер...
  • Георгий Михалев
    Нифига турецкая скотина пердоган не хочет. Опять шантажирует США и Европу. Видимо хитрожопый опять разведет запад на ...Newsweek: стремле...

Володин о победе АдГ на местных выборах ФРГ: немцы не хотят потерять страну

Володин о победе АдГ на местных выборах ФРГ: немцы не хотят потерять страну

Итоги местных выборов в Саксонии и Тюрингии в ФРГ, где весомые позиции заняли представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), показали, что немцы не хотят потерять свою страну, тенденция ослабления правящей коалиции канцлера Олафа Шольца наблюдается и в других регионах Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх