Володин о победе АдГ на местных выборах ФРГ: немцы не хотят потерять страну

Итоги местных выборов в Саксонии и Тюрингии в ФРГ, где весомые позиции заняли представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), показали, что немцы не хотят потерять свою страну, тенденция ослабления правящей коалиции канцлера Олафа Шольца наблюдается и в других регионах Германии.