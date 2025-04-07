Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло

Синоптики обещают, что уже на следующей неделе погода в столице вернется к сезонным нормам. После аномальных снегопадов, которые случаются в апреле лишь несколько раз за полвека, температура поднимется до +10.
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