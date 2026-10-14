Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что американская сторона всё больше осознаёт вред санкций для самих США.
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