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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко набрал 0+1 в 3-м матче финала АХЛ. «Коачелла» с хет-триком Маккормика и 1+2 от Райта обыграла «Херши» (6:2)

«Херши» уступил «Коачелле» в третьем матче финальной серии Кубка Колдера (2:6, 1-2).  В активе 20-летнего россиянина стало 12 (7+5) очков в 17 играх за фарм «Вашингтона» в текущем плей-офф.

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