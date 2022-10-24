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На Украине не исключили импорта электроэнергии из Европы в этот отопительный сезон

На Украине не исключили импорта электроэнергии из Европы в этот отопительный сезон

В прошлые годы Украина импортировала электроэнергию из Белоруссии, однако сейчас этого не будет. При определенных условиях Киев может прибегнуть к импорту из Европы в этот отопительный сезон, так как страна находится в единой с ней энергосистеме.

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