Мошенники отомстили россиянину за то, что он не сообщил пароль от «Госуслуг»

Эти жулики кстати чаще на настольные номера звонят что бы их номера не были видны.И голоса умеют подделыаать ваших родных,используя ИИ записав их голоса!

Eduard

Когданто такого не былодно гденто с год уже 12 звонков от жуликов получил.Начиная про липовые ДДП или продиение Договажора на номера телефона.Вы все наверное их слышали,