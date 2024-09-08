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Мошенники отомстили россиянину за то, что он не сообщил пароль от «Госуслуг»

Мошенники отомстили россиянину за то, что он не сообщил пароль от «Госуслуг»

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники отправили ложное сообщение о готовящемся теракте от имени мужчины, который отказался сообщить им свои данные.

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Комментарии
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Eduard
Эти жулики кстати чаще на настольные номера звонят что бы их номера не были видны.И голоса умеют подделыаать ваших родных,используя ИИ записав их голоса!
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18 час.
Eduard
Когданто такого не былодно гденто с год уже 12 звонков от жуликов получил.Начиная про липовые ДДП или продиение Договажора на номера телефона.Вы все наверное их слышали,
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18 час.
Eduard
Лично я сразу их посылаю!
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18 час.

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