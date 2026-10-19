Иран: Ормузский пролив откроем за 6 дней — если США выполнят все 7 условий Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что предложение Тегерана по Ормузскому проливу всё ещё в силе.
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