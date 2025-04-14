Жителям двух домов в Новосибирске вернули 1,2 млн после перерасчета за тепло

Законность начисления платы за тепло в компании МУП «Энергия» проверила прокуратура. Как установили в надзорном ведомстве, при расчете платы за теплоснабжение коммунальщики завышенный норматив потребления тепла, который не соответствует характеристикам многоквартирных домов.
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