Жителям двух домов в Новосибирске вернули 1,2 млн после перерасчета за тепло

Законность начисления платы за тепло в компании МУП «Энергия» проверила прокуратура. Как установили в надзорном ведомстве, при расчете платы за теплоснабжение коммунальщики завышенный норматив потребления тепла, который не соответствует характеристикам многоквартирных домов.