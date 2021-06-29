В даркнете продают поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве

Кафе и рестораны Москвы со вчерашнего дня могут посещать только по кюар-коду, который является доказательством того, что человек здоров — он либо недавно переболел коронавирусом, либо сделал прививку, либо имеет свежий и отрицательный ПЦР-тест.
Кафе и рестораны Москвы со вчерашнего дня могут посещать только по кюар-коду, который является доказательством того, что человек здоров — он либо недавно переболел коронавирусом, либо сделал прививку, либо имеет свежий и отрицательный ПЦР-тест.
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