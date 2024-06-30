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Военное обозрение

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Зеленский пожаловался на запрет американцев бить западными ракетами по аэродромам ВКС России

Зеленский пожаловался на запрет американцев бить западными ракетами по аэродромам ВКС России

Наибольший ущерб ВСУ сейчас наносят авиабомбы.

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